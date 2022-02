OGC Nice - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

On pourrait presque parler de finale avant l'heure. Après avoir éliminé le PSG au Parc des Princes en début de semaine dernière (0-0, 6-5 aux t.a.b.), l'OGC Nice reçoit l'OM ce soir en quart de finale de la Coupe de France (coup d'envoi à 21h15). Le vainqueur de cette confrontation endossera le rôle de favori dans cette compétition, avec tout de même l'AS Monaco, qui a sorti hier soir Amiens 2-0. Nantes mais surtout Bastia, et les amateurs de Bergerac et de Versailles font figure d'outsiders.

Les deux clubs méditerranéens se retrouvent donc à l'Allianz Riviera, un peu moins de six mois après les incidents qui ont empêché de terminer la rencontre de championnat. Bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts depuis et c'est une place dans le dernier carré qui est en jeu. Héroïque face au PSG, Bulka sera à nouveau présent dans le but, protégé par une défense à quatre composée de Lotomba et Bard sur les ailes, et du duo Todibo-Dante dans l'axe.

Mandanda et Milik titulaires ?

Dans son traditionnel 4-4-2, Christophe Galtier devrait titulariser Stengs et Kluivert sur les côtés. Les deux Néerlandais ont besoin de temps de jeu et de confiance en cette seconde partie de saison. Lemina et Rosario constitueraient un solide et efficace double pivot face à l'animation marseillaise. Enfin devant, Gouiri, l'un des meilleurs Niçois depuis le début de cet exercice, fera sans doute équipe avec Andy Delort plutôt qu'avec Dolberg ou encore le jeune Guessand.

Du côté de l'OM, Sampaoli va envoyer son équipe quasi type en 4-1-4-1. Mandanda devrait être titulaire cette fois. Lirola, Saliba, Balerdi et Luan Peres sont annoncés dans le onze de départ. Devant eux, on retrouverait le seul Valentin Rongier, Kamara étant suspendu pour ce match. Ünder et Payet animeront les ailes de l'attaque, soutenus par Guendouzi et Gerson, de retour à bon niveau. Enfin, auteur d'un triplé le week-end dernier qui va lui faire beaucoup de bien, Milik sera sans doute aligné d'entrée.