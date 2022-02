OM : le retour gagnant d'Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

C'est un euphémisme de dire que l'international polonais de l'Olympique de Marseille est tancé depuis le début de saison. Son apport n'était pas évident et, surtout, il commençait à jouer de moins en moins. On a même pris son entrée, contre l'Olympique Lyonnais pour les cinq dernières minutes de la rencontre, comme un camouflet. Signe qu'on ne comptait plus sur lui.

« Nous les coaches, on veut toujours faire gagner l’équipe. On a essayé différentes choses : jouer avec un 9, jouer avec Payet comme 9, car pour moi Payet est un attaquant, mais pas avec la même fonction, jouer avec des ailiers, etc. Pour Arek, l’important c’est de s’intégrer. Mais l’important ce ne sont pas les noms, Milik, Sampaoli... non, c’est de gagner. Je ne regarde pas les noms. Je veux que l’équipe gagne. Aujourd’hui, ceux qui sont les meilleurs jouent », avançait d'ailleurs un Jorge Sampaoli franchement épuisé par ces débats depuis quelque temps, en conférence de presse.

On ne s'attendait donc pas forcément à le voir titulaire ce vendredi soir au coup d'envoi du match contre Angers à l'Orange Vélodrome. Mais Sampaoli, pourtant si raide ces derniers temps, avait décidé de concocter quelques surprises. Gerson était de retour, Balerdi aussi, tout comme Milik. Les deux recrues, Bakambu et Kolasinac, démarraient aussi.

Il est reparti avec le ballon du match

On a alors forcément guetté les pas du Polonais. Impliqué, il a souvent donné de lui pour défendre, presser et, surtout, il a, à de nombreuses reprises, décroché pour venir apporter un surnombre au milieu de terrain. Avec lui, comme avec Bakambu, peu de réflexion : on tire. C'est ainsi l'ancien de l'Ajax et du Napoli qui a sonné la révolte en piquant parfaitement son ballon. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisqu'il aurait pu être crédité d'une passe décisive si Bakambu n'avait pas gâché son amour de ballon en profondeur.

Il y a ensuite été de son doublé, de la tête, sur un excellent service - involontaire - de Gerson. Il n'en fallait pas plus pour que son nom soit scandé par un stade avec ses supporters retrouvés. Mais pourquoi s'arrêter là ? Alors que l'OM cherchait à enfoncer le clou, Ünder, une des seules fois de la saison où il centre, trouvait le Polonais, qui taclait avec rage et s'offrait donc un triplé (78e). Inutile de dire qu'il était aux anges, au micro du diffuseur : « c’était une soirée assez incroyable, on ne s’attendait pas à prendre deux buts très tôt, c’était incroyable pour nous, je suis content pour mes buts. C'étaient des semaines pas faciles pour moi, ça fait du bien, avec le retour des supporters en plus. Les attentes sont toujours élevées pour un buteur, à Marseille comme partout, il faut marquer en permanence, match après match. Je suis très content d’avoir marqué, d’avoir joué. Je suis content de mon triplé ». Son entraîneur, en conférence de presse, lui aussi semble content.

« Arek, l'année dernière, il avait moins de capacités. Il fallait attendre qu'il ait un meilleur niveau. Il a mis trois buts, il n'a pas encore son rendement de 100%, mais, bientôt, il sera au top de ses qualités », expliquait El Pelado devant les médias. Avec un avant-centre retrouvé, l'OM peut espérer marquer encore quelques buts sympathiques cette saison.