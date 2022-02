OM : l'avertissement de Jorge Sampaoli à Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Le temps s'est un peu obscurci à l'OM ces dernières heures. Alors qu'il pouvait reléguer l'OL à douze points en cas de succès au Groupama Stadium mardi soir pour le match à rejouer de la 14e journée, le club phocéen a perdu 2-1 après avoir mené au score. Cette défaite permet surtout de relancer un concurrent dans la course au podium. Durant cette rencontre, Arkadiusz Milik a une nouvelle fois démarré sur le banc et son entrée en fin de rencontre à la 86e minute n'a pas changé grand-chose.

Cela fait un moment que l'attaquant polonais est dans le dur à Marseille. Devenu remplaçant depuis l'automne, il n'a marqué qu'à une seule reprise en Ligue 1 cette saison (12 matches joués). Il a même été question d'un départ cet hiver. Jorge Sampaoli lui préfère régulièrement Dimitri Payet en pointe et ça sera probablement encore le cas demain soir lors de la réception d'Angers (23e journée de Ligue 1). Le choix paraît même naturel pour le technicien argentin, qui a profité de la conférence de presse de veille de match pour tancer son avant-centre.

Sampaoli : «ceux qui sont les meilleurs jouent»

«Nous les coachs, on veut toujours faire gagner l’équipe. On a essayé différentes choses : jouer avec un 9, jouer avec Payet comme 9, car pour moi Payet est un attaquant, mais pas avec la même fonction, jouer avec des ailiers, etc. Pour Arek, l’important c’est de s’intégrer. Mais l’important ce ne sont pas les noms, Milik, Sampaoli... non, c’est de gagner. Je ne regarde pas les noms. Je veux que l’équipe gagne. Aujourd’hui, ceux qui sont les meilleurs jouent », prévient l'entraîneur.

Buteur sur penalty contre Montpellier le week-end dernier en Coupe de France, Milik doit retrouver de la confiance. Mais cela nécessite du temps de jeu et une équipe soudée derrière lui. Tous ces ingrédients ne semblent pas encore réunis. «La confiance ? C’est pour tous les joueurs et tous les postes, insiste El Pelado. Ça vaut aussi pour le gardien, les défenseurs, les milieux. L’équipe a besoin des joueurs et les joueurs ont besoin de l’équipe. J’ai besoin des joueurs à 100 % au service du collectif.» Milik est prévenu.