OM : Jorge Sampaoli est passé à l'action face au cas problématique Milik

La suite après cette publicité

Il y a un an, Pablo Longoria réussissait le tour de force d'engager Arkadiusz Milik en provenance du Napoli. L'attaquant polonais arrivait avec l'étiquette, cette fois pas usurpée, de grand attaquant. Ses six premiers mois sous les couleurs phocéennes ont été bons et ont permis d'accrocher une place en Ligue Europa.

Quelques mois et une opération du genou plus tard, le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection semble être devenu une sorte de problème. Lors de la dernière confrontation en Ligue 1, contre le LOSC, où l'OM a outrageusement dominé, le problème s'est encore plus vu. Entre une première période au cours de laquelle il n'a pas été servi et une partie de la seconde où il n'a fait que des appels stéréotypés, il est totalement passé à côté.

« On travaille avec lui pour qu'il retrouve tout cela »

Présent en conférence de presse d'avant-match contre Lens ce samedi, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a quand même admis qu'il existait une sorte de problème : « cette relation avec ses partenaires dépendra du joueur qui a le ballon qui va et attaquer l'espace. Je pense que c'est un tout. On a l'impression qu'il manque un truc à Arek dans la surface, enfin à celui qu'on a connu la saison dernière. On n’est pas toujours dans les bons tempos, soit lui dans ses courses, soit celui qui lui donne le ballon », a commencé par expliquer El Pelado, avant de poursuivre.

« Ce sont des joueurs qui vivent des buts, ils doivent donner la priorité à autre chose que marquer des buts, on lui a montré des vidéos. Il doit travailler sur cette présence dans la surface. Le problème ce n'est pas de rater des occasions, mais plus qu'il ne soit pas au bon endroit pour s'en créer. On travaille avec lui pour qu'il retrouve tout cela », a-t-il conclu sur le sujet. En espérant que ce travail porte ses fruits dès ce samedi. L'OM en aura besoin.