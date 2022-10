RB Salzbourg - Dinamo Zagreb : les compositions sont là

La 3e journée de la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec un duel dans le groupe E entre le Red Bull Salzbourg et le Dinamo Zagreb. A domicile, les Autrichiens s'établissent en 4-4-2 losange avec Philipp Köhn dans les cages derrière Amar Dedić, Strahinja Pavlović, Oumar Solet et Andreas Ulmer. Nicolas Seiwald officie comme sentinelle auprès de Nicolas Capaldo et Luka Sučić tandis que Maurits Kjærgaard est placé derrière les attaquants Noah Okafor et Benjamin Šeško.

De son côté, la formation croate s'articule dans un 3-4-1-2 avec Dominik Livaković comme dernier rempart. Devant lui, Kévin Théophile-Catherine, Josip Šutalo et Dino Perić forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par Sadegh Moharrami et Robert Ljubičić tandis qu'Arijan Ademi et Josip Mišić constituent le double pivot. Luka Ivanušec soutient en attaque Bruno Petković et Mislav Oršić.

Les compositions

Red Bull Salzbourg : Köhn - Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer - Seiwald, Capaldo, Sučić, Kjærgaard - Okafor, Šeško

Dinamo Zagreb : Livaković - Théophile-Catherine, Šutalo, Perić - Moharrami, Ademi, Mišić, Ljubičić - Ivanušec - Petković, Oršić

