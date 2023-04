Nantes-Toulouse : le constat amer de Nicolas Pallois

Oublier et se remobiliser, voilà ce qu’il reste à faire aux Nantais en cette fin de saison 2022/2023 qui pourrait tourner au cauchemar. Sèchement battus par le Toulouse FC (5-1) ce samedi soir, en finale de la Coupe de France, les Canaris vont rapidement devoir reprendre leurs esprits puisqu’un match décisif dans la course au maintien en Ligue 1 les attend face au Stade Brestois 29. Présent au micro de beIN SPORTS à l’issue de cette partie au Stade de France, Nicolas Pallois a fait part de toute sa frustration.

« Il n’y a rien à dire. On ne l’a pas jouée. On en prend 5 en finale, c’est qu’on n’a pas envie. Maintenant, il faut prendre des points en championnat. Il faut se vider la tête, ça va être dur. Là, ce n’était vraiment pas beau ce soir. Si on montre le même visage que ce soir, on va en prendre 10. Il faut oublier. Venir ici, c’était magnifique. C’est dommage de ne pas avoir joué la finale. Tout le monde était à l’envers dans le vestiaire. Il faut rester ensemble, on a besoin de tout le monde et il faut aller chercher le maintien le plus vite possible. »

