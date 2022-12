PSG - Strasbourg : la réaction à chaud de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la victoire face au Racing Club de Strasbourg (2-1), et ce après l’annonce de sa prolongation jusqu’en 2026, le milieu de terrain italien s’est exprimé sur l’état d’esprit de ses coéquipiers quelques instants après le coup de sifflet final, avouant également qu’il ne comprenait pas la situation sportive des Alsaciens, actuellement 19es de Ligue 1 après 16 journées.

« On savait que c’était un match difficile, un match de reprise, Strasbourg est une équipe qui doit prendre des points. Ce n’est pas une équipe qui mérite d’être en bas (du classement, ndlr). C’était un match difficile, mais quand on a été réduits à 10, ça l’était encore plus. Mais on n’a jamais arrêté, on a eu des occasions à 10 (contre 11). Collectivement et mentalement, on est bien et on y croit toujours », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

