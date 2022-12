Le PSG blinde Marco Verratti jusqu’en 2026 !

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain : le milieu de terrain italien Marco Verratti prolonge son bail avec le club de la capitale pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Un renouvellement qui vient récompenser la loyauté de l’international de la Squadra Azzurra aux 51 sélections (3 buts). L’annonce a été faite officiellement au micro du Parc des Princes à quelques minutes du coup d’envoi du retour du PSG en Ligue 1 avec la réception du Racing Club de Strasbourg, avant l’arrivée du communiqué sur le site officiel.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L’international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. (…) Au fil de ses 10 saisons à Paris, le natif de Pescara (Italie) a totalisé 398 matches officiels avec le maillot du Paris Saint-Germain (11 buts et 48 passes décisives). Il est à ce jour, le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Jean-Marc Pilorget (435). Sacré à 8 reprises, Marco Verratti, 30 ans, est le joueur le plus titré de l’histoire du Championnat de France», peut-on lire dans le communiqué des Parisiens.

« Paris est ma deuxième maison »

Pourtant, cette prolongation n’est pas vraiment une surprise quant on connaît l’importance de Marco Verratti au sein du Paris Saint-Germain, notamment dans son impact et son rendement sous les ordres de Christophe Galtier cette saison. Déjà avant la trêve internationale réservée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le technicien de 47 ans avait confié l’envie du club de protéger un peu plus son numéro 6 et ainsi s’inscrire dans la durée avec le Parisien : « je ne peux pas m’exprimer sur la prolongation mais je sais que le club a cette réelle envie de prolonger Marco. Je crois qu’il est très heureux à Paris. C’est un élément important », avait-il déclaré en conférence de presse avant la grosse victoire face à Auxerre à la mi-novembre (5-0).

Interrogé par le média officiel du club, l’international transalpin n’a pas tari d’éloges le club dont il défend les couleurs pour la 399e ce mercredi face à Strasbourg : « c’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot rouge et bleu. »