CdF : Raphaël Varane était de retour à Lens

Raphaël Varane est revenu à ses premières amours. L’ancien défenseur central, récemment retraité, était présent - mais camouflé - dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis pour soutenir son club formateur le RC Lens qui défiait le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Si les Sang et Or se sont inclinés face aux Parisiens (1-1, 3-4 tab) et ont été éliminés dès les 32es de finale de la compétition, l’ex-international français (93 sélections, 5 buts) a apprécié le spectacle.

«Retour aux sources… N’essaye pas de leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre. J’aime le football, les émotions. C’est tout ce dont il est question !», a écrit l’ancien vice-capitaine des Bleus, champion du monde 2018, sur son compte X. Des mots qui donnent le sourire de la part de celui qui semble reprendre goût à ce sport qui l’avait quelque peu écoeuré sur la fin de sa carrière.