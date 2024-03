Lens-Nice : des supporters niçois agressés à Bollaert

Dans le prolongement de la victoire de Strasbourg à Nantes en début de soirée, la 26e journée de Ligue 1 s’enchaînait avec une opposition entre Lens et Nice. Si Lens visait les trois points pour se rapprocher un peu plus de l’Europe, le Gym entendait rompre avec sa terrible série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

Toutefois, ce choc a très mal débuté. À quelques encablures du coup d’envoi, des supporters azuréens ont été agressés aux abords du stade Bollaert par des fans lensois. Selon Nice-Matin, «une trentaine de supporters nordistes auraient brisé des vitres et fortement abîmés plusieurs voitures avant d’être mis en chasse par les forces de l’ordre». Le quotidien régional a néanmoins ajouté qu’aucune victime ne serait à déplorer. Une rixe qui symbolise les tensions entre les deux clubs depuis le départ de l’ancien directeur sportif du RCL Florent Ghisolfi en direction de Nice.