Frenkie de Jong menace le FC Barcelone

Le combat continue. Cet été, le FC Barcelone et Frenkie de Jong se livrent un sacré bras de fer. D'un côté, il y a le club blaugrana qui souhaite sacrifier le milieu de terrain néerlandais afin d'obtenir des liquidités pour avancer sur son mercato et libérer de la masse salariale. De l'autre, il y a le joueur qui veut rester coûte que coûte au sein de l'écurie catalane. Entre eux, on retrouve Manchester United qui veut sortir De Jong de sa galère. D'ailleurs, les Red Devils sont tombés d'accord avec le Barça pour un transfert de 75 M€ plus 10 M€ de bonus.

De quoi remplir les caisses catalanes. Mais les pensionnaires du Camp Nou comme les Mancuniens attendent désormais que De Jong accepte de s'en aller. Ce qui est loin d'être gagné. Depuis plusieurs semaines maintenant, le milieu est au cœur des débats et d'une campagne médiatique visant à le pousser à partir. Hier, Mundo Deportivo a expliqué que la direction du FCB avait ordonné à Frenkie de Jong de partir cet été et d'accepter la proposition de Manchester United, qui lui a d'ailleurs posé un ultimatum. Mais le joueur et son agent n'ont pas cédé à ce nouveau coup pression. Ce qui met le Barça dans l'embarras.

Frenkie de Jong bloque le Barça

En effet, Mundo Deportivo explique que si De Jong ne part pas, le club espagnol ne pourrait pas inscrire des joueurs comme Sergi Roberto, Franck Kessié et Andreas Christensen. Ousmane Dembélé, qui a prolongé cet été, ainsi que Raphinha pourraient aussi être menacés. Agacée, la direction blaugrana veut tout faire pour se débarrasser du Néerlandais. Elle envisage donc de ne pas le convoquer pour la tournée estivale aux Etats-Unis afin de le pousser à accepter l'offre des Red Devils. Ce qui pourrait permettre au club donc d'inscrire les recrues et de continuer aussi son mercato. Mais De Jong n'est pas décidé à s'en aller.

AS explique que le joueur a confié aux joueurs dont il est proche au Barça que le club ne lui a officiellement jamais demandé de baisser son salaire, ce qui est l'une des conditions pour qu'il puisse rester. Sport ajoute que le joueur a déclaré dans le vestiaire culé : «il m'est impossible de partir. Comment quitter le Barça ?» Le joueur se voit à Barcelone où il estime qu'il a encore beaucoup à apporter et où il a récemment acheté une maison dans le quartier de Pedralbes. Le vestiaire catalan, qui est dans l'incertitude, et Xavi, qui continue à se montrer investi avec le joueur, sont donc spectateurs de ce bras de fer et de ce cirque médiatique qui sont partis pour durer. A moins que Frenkie de Jong finisse par céder...