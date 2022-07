Manchester United lance un ultimatum à Frenkie de Jong !

La suite après cette publicité

Cela fait de nombreuses semaines que Manchester United pousse pour recruter Frenkie de Jong et cela avance bien dans les discussions avec le FC Barcelone puisqu'un accord aux alentours de 85M€ a été trouvé entre les deux clubs. Cependant, cela ne fait pas tout puisqu'il faut également l'accord du milieu de terrain international néerlandais (44 capes, 1 but). Et sur ce point c'est plus compliqué.

Encore sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blaugranas, le joueur de 25 ans ne compte pas partir d'Espagne où il vient de récemment acheter un nouveau logement et où il se voit rester dans son club de cœur. Malgré la possibilité de retrouver Erik ten Hag, l'homme qui l'a fait exploser du côté de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a l'envie de conserver la tunique blaugrana.

Semaine décisive dans le dossier Frenkie de Jong

S'activant malgré tout pour le convaincre Manchester United aperçoit des signaux positifs puisque le joueur semble désormais prêt à négocier. Toutefois, c'est davantage par déception suite à l'envie du Barça de le vendre plus que par un intérêt notoire du joueur pour le projet mancunien selon Sport. Ne souhaitant pas diminuer son salaire, il reste en désaccord avec le club anglais pour le moment.

Si les discussions se poursuivent toujours dans le but de trouver une solution qui convienne aux différents camps, Manchester United ne souhaite pas perdre trop de temps. Ainsi, les Red Devils auraient fixé cette semaine comme dernier créneau afin de trouver un accord total pour la signature de Frenkie de Jong sous peine d'abandonner le dossier. Tic tac, tic tac, le contre-la-montre est lancé...