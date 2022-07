La guerre est déclarée entre le FC Barcelone et Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Il y a de l'électricité dans l'air à Barcelone. Non pas à cause de la météo, puisque le soleil règne bel et bien sur la Catalogne en ce moment, mais plus précisément du côté du Camp Nou. Alors que la situation d'Ousmane Dembélé (25 ans) semble s'être réglée (le Français va signer un nouveau contrat de deux ans), et que le recrutement de Raphiniha (25 ans) en provenance de Leeds est en passe d'être bouclé, l'épineux Frenkie de Jong (25 ans) devrait lui poser quelques maux de têtes aux dirigeants blaugranas.

Pièce maîtresse du Barça de Xavi Hernandez, le milieu de terrain hollandais possède pourtant un contrat jusqu'en 2026 avec le club culé. Mais voilà, une guerre de position pourrait bien s'opérer dans les prochains jours, comme le relatent nos confrères de Marca, et ce alors que le retour à l'entraînement de Frenkie de Jong est prévu ce lundi en Espagne.

Réunion décisive dans les prochaines heures

Le FC Barcelone, qui ne peut plus dépenser sans compter comme autrefois et doit aussi renflouer ses caisses durant ce mercato estival 2022, souhaite en effet se séparer de l'international oranje (44 sélections, 1 but). La faute, notamment, à un contrat très juteux pompant comme il se doit les réserves financières du Barça. Mais un problème de taille persiste dans cette affaire. Le principal concerné a lui envie de rester à Barcelone, où il se sent très bien et où il vient d'acheter une maison avec sa femme, comme il l'a expliqué à plusieurs reprises ces derniers mois.

Marca précise qu'une réunion entre les différentes parties doit avoir lieu très prochainement afin de mettre les choses au clair. Le clan De Jong veut notamment connaître la position exacte du FCB, alors qu'ils n'ont pas apprécié la divulgation des négociations avec Manchester United, et estiment que le club mène une campagne contre le joueur. Le Barça pourrait accepter de conserver l'ancien joueur de l'Ajax, recruté pour 86 M€ en 2019, mais il faudrait qu'il accepte de baisser son salaire. Dans le même temps, tapis dans l'ombre, les Red Devils et Erik ten Hag sont prêts à bondir pour Frenkie de Jong, alors que FdJ pourrait aussi faire partie d'un troc de folie entre le Barça et Chelsea. Ambiance.