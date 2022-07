Le FC Barcelone et Chelsea préparent un troc de folie

Cet été, l'axe Chelsea-Barça pourrait bien fonctionner à plein régime. En effet, les deux cadors européens discutent au sujet de plusieurs joueurs. Hier, les négociations ont avancé puisque Todd Boehly, nouveau propriétaire de l'écurie anglaise, s'est rendu en Catalogne. L'homme d'affaires américain a rencontré le président Joan Laporta, Mateu Alemany (directeur général) et Jordi Cruyff (secrétaire technique). Au menu, un bon dîner organisé au restaurant Via Veneto à en croire Boehly, qui a confié à son départ avoir bien mangé.

Les dossiers Apzi et Marcos Alonso avancent bien

Mais les deux parties ont surtout évoqué les cas de certains joueurs. Plusieurs noms ont ainsi été mis sur la table selon la presse anglaise et espagnole. Du côté du FC Barcelone, sans grande surprise, les éléments désirés sont César Azpilicueta et Marcos Alonso. Les deux joueurs ont un accord avec les Culés depuis un moment. Les Blues, eux, semblent prêts à ouvrir la porte. D'autant qu'Azpi avait négocié un bon de sortie cet été avec l'ancienne direction.

Hier, les deux clubs ont donc avancé sur ces deux dossiers. Sport explique que le Barça est très optimiste et persuadé qu'il y aura un accord pour le duo Azpilicueta-Marcos Alonso. L'idée serait que tout soit bouclé avant la tournée estivale des Blues organisée aux Etats-Unis. Celle-ci débute samedi. Peu de détails financiers ont filtré, mais El Chiringuito a révélé que concernant Azpi, le transfert serait imminent et coûterait 3 millions d'euros.

De Jong, Depay, Dest cités du côté de Chelsea

Toutefois, le FC Barcelone, dans le dur financièrement, préférerait ne pas débourser d'argent. L'idée d'un échange XXL a donc été mise sur la table des négociations. Ce qui n'est pas pour déplaire à Boehly, copropriétaire des LA Lakers et habitué aux trocs en NBA. Ainsi, le nom de Frenkie de Jong, qui plaît beaucoup à Thomas Tuchel, a été cité. Le milieu, qui ne souhaite pas forcément quitter le Barça, est aussi courtisé par Manchester United qui a l'atout Erik ten Hag dans sa manche. Mais les Londoniens sont persuadés qu'ils peuvent le convaincre puisqu'ils joueront la Ligue des Champions, contrairement à MU.

Une option que privilégie aussi le Barça, qui devrait malgré tout recruter le duo espagnol de Chelsea peu importe la finalité de l'opération Frenkie De Jong. De son côté, le Daily Mail indique que d'autres joueurs poussés vers la sortie à Barcelone ont été au coeur des discussions. La publication anglaise assure que Sergiño Dest et Memphis Depay ont été cités dans les conversations. Après une heure et quart, Todd Boehly a quitté le restaurant et a mis un terme à son voyage express à Barcelone. Les dirigeants culés, très satisfaits, sont eux partis peu après. «Ce fut une visite institutionnelle», a confié Alemany. Une visite qui a malgré tout permis de faire des pas de géants sur plusieurs dossiers.