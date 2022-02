Villarreal-Real Madrid : les compositions d'équipes

Après la victoire sur le fil du PSG face à Rennes hier soir, au tour du Real Madrid d'expédier les affaires courantes, quatre jours avant le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Villarreal pour le compte de la 24e journée, les Merengue, leaders de la Liga, doivent l'emporter pour ne pas laisser revenir le Séville FC, seulement trois points derrière (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 16h15).

La suite après cette publicité

Pour ce match, Carlo Ancelotti est toujours privé de Karim Benzema. Il ne déroge pas à son 4-3-3, dans lequel Marcelo est capitaine. Modric est laissé au repos, remplacé par Fede Valverde. Devant, retour de Gareth Bale, qui accompagne Asensio et Vinicius Jr. En face, Unai Emery cherchera à enchaîner un troisième succès de rang, synonyme de quatrième place. Il opte pour un 4-3-3, dans lequel on retrouve Giovani Lo Celso au milieu et le trio Alberto Moreno-Arnaut Danjuma-Chukwueze aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Lo Celso, Iborra, Parejo - Chukwueze, Danjuma, Alberto Moreno

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Asensio, Bale, Vinicius Jr