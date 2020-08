Inter Milan - Shakhtar : les composition officielles

Séville qualifié en finale de la Ligue Europa, nous allons connaître son adversaire ce soir avec la seconde demi-finale entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Les Lombards s'articulent dans un traditionnel 3-5-2 avec Samir Handanovic comme dernier rempart. Le Slovène est devancé par Diego Godin, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Danilo D'Ambrosio et Ashley Young assurent les rôles de pistons tandis que Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Roberto Gagliardini. Romelu Lukaku et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

De son côté, le Shakhtar Donetsk poursuit dans son traditionnel 4-2-3-1 avec Andriy Pyatov dans les buts. Dodô, Sergiy Kryvtsov, Davit Khocholava et Mykola Matviyenko se retrouvent en défense. Marcos Antonio et Taras Stepanenko forment le double pivot. Enfin, Junior Moraes est soutenu par Marlos, Alan Patrick et Taison.

Les compositions :

Inter Milan : Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young - Lukaku, Martinez

Shakhtar Donetsk : Pyatov - Dodô, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko - Antonio, Stepanenko - Marlos, Patrick, Taison - Moraes