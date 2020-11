Saint-Étienne - Lille : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour clôturer la 12e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne reçoit le LOSC ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Lille doit enchaîner après son match de Ligue Europa contre l'AC Milan, cette semaine (1-1), alors que les Verts doivent mettre fin à une spirale négative de sept défaites consécutives. Claude Puel pourrait proposer un 4-4-2 avec Moulin dans les buts, protégé par une charnière centrale Kolodziejczak-Moukoudi, et avec Trauco et Debuchy sur les côtés. Camara et Neyou au milieu avec Nordin et Bouanga sur les ailes. Hamouma et Khazri à la pointe de l'attaque.

Pour le club nordiste, Christophe Galtier va lui aussi s'appuyer sur son traditionnel 4-2-2. Maignan au poste de gardien avec une défense composée de Djalo, Fonte, Botman et Bradaric. Un duo André-Soumaré au milieu. Bamba et Araujo sur les ailes avec Yilmaz et David en attaque.