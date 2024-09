Erik Ten Hag se fait détruire après la défaite, la presse espagnole dévoile les coulisses des transferts au Barça

Ten Hag sous le feu des critiques

Liverpool a infligé une humiliation à Manchester United avec cette victoire 0-3, devant ses supporters. Le Daily Mail est choqué par le niveau affiché par les Mancuniens, tout comme Roy Keane et Gary Neville, très critiques sur la performance de Manchester. L’ensemble de la presse britannique désigne Erik Ten Hag comme le principal coupable de cet échec. Le Manchester Evening News parle de la catastrophe hollandaise. Erik Ten Hag s’est défendu en expliquant qu’il n’était pas Harry Potter et qu’il ne pouvait pas tout régler comme par magie. Le Daily Star a repris cette phrase et en a profité pour se moquer de lui, en le qualifiant de simple "Moldu" sur sa une, en référence à l’univers Harry Potter.

Le bilan de Laporta sur le mercato

Sport a décidé de dédier sa une et plusieurs pages pour faire un bilan de l’ensemble des transferts effectués par le club depuis le retour à la présidence de Joan Laporta. Premier élément notable, il y a eu 29 recrues en quatre mercatos. Parmi ces 29 recrues, seuls un tiers fait encore partie de l’équipe actuelle. Sur ces quatre saisons, Laporta a dépensé 310M€ et a vendu pour 214M€. Malgré les difficultés du club, le président catalan a réussi à réaliser autant de mouvements en activant les fameux leviers économiques. On retrouve la vente d’environ 20 % des droits TV du club en Liga, la vente de 49 % des parts de Barca Studio. Le constat établi par le journal est que le Barca ne dispose plus d’un carnet de chèques illimité pour attirer les plus grandes stars. La stratégie du club a changé, il est aujourd’hui question d’attirer des joueurs en fin de contrat ou de miser sur des jeunes prometteurs. Heureusement, le club peut compter sur la Masia et un Hansi Flick déjà rodé, qui exploite au mieux son effectif.

Thuram dans la forme de sa vie

La forme étincelante de Marcus Thuram interpelle la presse italienne, notamment la Gazzetta. Le Français inscrit en moyenne un but toute les 61 minutes, et c’est lui qui porte son équipe depuis le début de saison. Le journal explique sa métamorphose dans la finition. Thuram travaillerait particulièrement avec le staff devant le but. Le buteur touche aussi plus de ballon dans la surface adverse, et tire plus de fois en moyenne que l’an passé. Une bonne nouvelle pour les Bleus et l’Inter, en espérant que ça dure pour Thuram.