France-Pologne : les compositions probables

L’objectif a été fixé par Didier Deschamps : terminer premier du groupe. L’équipe de France a son destin entre les mains, puisqu’il lui faudra gagner le match face à la Pologne, avec un écart de but plus grand que celui des Pays-Bas, si jamais ces derniers parvenaient à battre l’Autriche. Il existe d’autre cas de figure, mais il n’est pas nécessaire de compliquer inutilement l’équation. Déjà qualifiés, les Bleus auront plus de chances d’être premiers en battant la Pologne, qui est quant à elle déjà éliminée de la compétition.

La suite après cette publicité

Avec quelle onze de départ ? Didier Deschamps n’a pas pu miser sur la continuité en raison de la fracture du nez de Kylian Mbappé, qui l’a obligé à revoir ses plans pour le deuxième match de poule, face aux Pays-Bas. Exit le 4-3-3 du premier match, place à un 4-4-2 hybride, avec Rabiot sur le côté gauche, et Griezmann plus haut aux côtés de Thuram. Griezmann devrait être la victime du soir, comme nous vous l’avons expliqué. Le grand retour de Kylian Mbappé est attendu, et Didier Deschamps veut tester un entrejeu avec Tchouaméni, Kanté et Rabiot. Un léger doute quand même sur Adrien Rabiot, qui avait vu sa préparation polluée par une fatigue musculaire. Dans ce cas, Camavinga ou Fofana pourrait le remplacer.

À lire

France - Pologne : Didier Deschamps réserverait une grosse surprise en attaque !

Marcus Thuram décalé

En défense par contre, aucun changement à prévoir, avec Maignan dans les buts, une charnière Upamecano-Saliba qui a pris ses marques, et le tandem Koundé-Théo Hernandez pour animer les couloirs. Devant, le retour annoncé de Kylian Mbappé change surtout la donne pour Marcus Thuram, dont le rôle évolue avec la présence du Parisien. Plus de replacement défensif, plus de permutation entre le côté gauche et l’axe. A droite, Ousmane Dembélé pourrait bien de nouveau démarrer, gardant ainsi la confiance de Didier Deschamps malgré deux premiers matches décevants.

La suite après cette publicité

Du côté de la Pologne, place au 3-5-2 habituel de Michal Probierz. Mais avec un retour de taille, celui de Robert Lewandowski, qui vivrait donc là sa première titularisation de l’Euro. Une alternance est attendue dans les buts, la place se jouant entre Skorupski et Bulka. On retrouve les habituels Frankowski et Zielinski dans le onze de départ, tout comme Buksa en pointe pour accompagner Lewandowski. Coup d’envoi 18h à Dortmund.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Mbappé face à la Pologne peut vous rapporter jusqu’à 285€.