Bordeaux : Nicolas De Préville évoque son avenir

En 2017, Nicolas De Préville quittait le LOSC pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Trois ans plus tard, l'attaquant arrive à une période charnière de son aventure avec le club au scapulaire. En effet, il est à un an de la fin de son contrat, qui prendra fin en juin 2021.

De passage en conférence de presse ce mercredi avant la réception de l'OL vendredi soir, le joueur âgé de 29 ans a été questionné sur son avenir. «Je ne discute pas pour une prolongation de contrat et je n’ai jamais discuté pour une prolongation. J’ai vu ça passer, mais c’est faux. Je suis sous contrat jusqu’en juin 2021, si on ne me demande pas de partir, j’irai jusqu’au terme de mon contrat », a-t-il expliqué. Il a aussi précisé que Jean-Louis Gasset lui a dit qu'il compte sur lui.