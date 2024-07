Euro, Géorgie : la fierté de Georges Mikautadze malgré l’élimination

Auteur de 3 buts lors de cet Euro 2024, Georges Mikautadze a longtemps porté la Géorgie mais ce dimanche soir, la marche était trop haute. Balayés par l’Espagne (1-4), les hommes de Willy Sagnol peuvent, malgré tout, sortir la tête haute de cette compétition. Interrogé au micro de beIN Sports après la rencontre, le buteur du FC Metz, convoité par de nombreux clubs, n’a pas manqué de souligner le parcours incroyable des siens.

La suite après cette publicité

«Merci à vous. Ce sont des joueurs de très haut niveau, ils sont au-dessus de nous. C’est une très bonne équipe, voire la meilleure sur cet Euro. On a réussi à tenir en première période mais quand ils accélèrent, ça va vite et c’est compliqué (rires). Quand je recevais le ballon ou Kvara, il y avait beaucoup de défenseurs sur nous. Il fallait faire des exploits individuels. On sort la tête haute de cet Euro car on est fiers de ce qu’on a fait».