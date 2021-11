Troyes : Adil Rami est ravi d’être revenu en Ligue 1

De retour en Ligue 1 cet été, Adil Rami a disputé ses premières minutes avec Troyes face à l’OGC Nice le 17 octobre dernier. Libre depuis son départ de Boavista, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille était trop court physiquement pour débuter plus tôt avec les promus. Mais même à 35 ans, Rami est plus déterminé que jamais et ravi d’avoir pu revenir en France.

« Je n’ai peur de rien », a-t-il confié au Parisien. « Je fracasse les cases dans lesquelles on essaye de me mettre ! Je savais que si je retrouvais une famille avec des coéquipiers, ça fonctionnerait. Et reparler français aussi m’intéressait. J’ai passé plus de la moitié de ma carrière à l’étranger et j’en avais un peu marre de toujours me concentrer pour trouver le mot juste dans une autre langue. À la fin, j’étais aussi traducteur, puisque je parle très bien quatre langues. Mais bon, c’est aussi une fierté pour moi qui était nul à l’école. Qui aurait cru qu’un type comme moi, qui aurait dû être jardinier, en arriverait là ? »