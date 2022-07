Juventus : Paul Pogba déjà blessé

Après un match intéressant face aux Chivas de Guadarajara et une victoire 2-0, Paul Pogba inquiète. Lors du premier entraînement à Los Angeles, le milieu international français a dû écourter sa séance pour un problème au genou, d'après Sportmediaset.

La suite après cette publicité

Pour des raisons de sécurité, le staff bianconeri préserve son joueur et n'a pas participé au deuxième entraînement collectif. Le joueur de 29 ans, qui a connu une saison contrasté l'an passé avec Manchester United (27 matchs pour 1 but et 9 passes décisives toutes compétitions confondues) s'est entraîné seul à l'hôtel et a observé la session d'entraînement depuis le banc de touche. Pour éviter de prendre un risque, Pogboom ne jouera pas le match de prestige face au FC Barcelone, prévu dans la nuit de mardi à mercredi (heure française).