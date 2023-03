Arsenal prend cher après sa terrible élimination, l’avertissement du Real Madrid à Didier Deschamps pour Eduardo Camavinga

Terrible soirée pour Arsenal

En Angleterre, Arsenal a connu une terrible désillusion en 8es de finale de l’Europa League contre le Sporting. En effet, les Gunners se sont fait éliminer aux tirs au but après le match nul (1-1) et le fait marquant de cette rencontre aura été l’inspiration géniale de Pedro Goncalves et ce but de 46 mètres. Ce Matin, le Daily Express met en avant le gardien londonien Aaron Ramsdale qui était «loin du compte» selon le quotidien britannique. «Les Gunners, tristes, s’effondrent après une égalisation de 46 mètres», juge encore le média. Et ce revers fait les gros titres de la presse outre-Manche qui désigne les coupables comme Gabriel Martinelli qui n’a pas transformé son tir au but alors pour The Guardian. Cet exercice est un «véritable échec» pour l’attaquant. Le Daily Star estime de son côté que les Gunners ont vécu «une soirée cauchemardesque» ! Enfin, The Sun placarde que «Martinelli est brisée, après l’agonie des tirs au but» ! Bref, c’était une sale soirée pour Arsenal.

Le message caché du Real Madrid pour Eduardo Camavinga

Un homme prend une autre dimension cette saison au Real Madrid, c’est Eduardo Camavinga ! Marca ne s’y trompe pas et placarde sur sa Une ce matin que c’est «le partenaire idéal» dans une équipe. Et c’est le Real Madrid qui en profite ! «Camavinga forme un excellent mélange avec Kroos et Modric. Le jeune milieu de terrain français succède à Casemiro à Madrid.» L’analyse du journal madrilène n’est pas innocente car en Espagne le fait que Camavinga soit appelé en tant que latéral gauche avec l’équipe de France est un choix plutôt surprenant vu les performances récentes de l’ancien Rennais, au milieu de terrain. C’est pour cela que Marca insiste sur le fait qu’il est devenu un joueur majeur du Real avec Kroos et Camavinga. Un message un peu caché pour contester le choix de Deschamps et surtout mettre en avant la saison très intéressante du joueur de 20 ans au milieu de terrain.

L’Italie se régale du retour sur le devant de la scène des clubs de Serie A en Europe

En Italie, la Juventus n’a pas tremblé contre Fribourg et s’est imposée tranquillement (2-0). Mais la Vieille Dame est soulagée, ce matin, pour Dusan Vlahovic, buteur sur penalty pour l’ouverture du score. Le Corriere dello Sport estime que «la Juve est en marche» ! «Avec Vlahovic et Chiesa, la Juve passe le tour et vise l’Inter». Justement, Tuttosport se réjouit du but du Serbe et s’exclame : «Oui, Dusan» ! «Vlahovic se débloque, la gloire est aussi pour Chiesa avec cette victoire à Fribourg». De son côté La Gazzetta dello Sport estime que la Juve «maintient l’Italie en haut de l’Europe». «Six équipes en quarts des Coupes d’Europe, ça n’était pas arrivé depuis 24 ans», précise le journal au papier rose. Car oui, la Roma s’est également qualifiée avec le match nul (0-0) sur la pelouse de la Real Sociedad, alors que la Fiorentina, s’est baladée sur le terrain de Sivasspor (4-1). C’est décidément une année faste pour les clubs italiens sur la scène européenne.