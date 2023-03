Ligue Europa : le Sporting Portugal élimine Arsenal aux tirs au but et se qualifie pour les quarts de finale !

Les 8es de finale retour de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi, avec quatre rencontres programmées à 21 heures. Tenu en échec à l’aller, Arsenal, leader de Premier League, devait se défaire du Sporting Portugal pour rallier les quarts de finale de la compétition. Sous les yeux de leurs supporters réunis à l’Emirates Stadium, les Gunners vivaient rapidement un premier coup dur avec la sortie sur blessure de Tomiyasu, remplacé par Ben White. Pour autant, les hommes de Mikel Arteta, organisés en 4-3-3 avec Jesus de retour en pointe, frappaient en premier. Lancé en profondeur, Martinelli butait sur Adan mais Xhaka, opportuniste, concluait victorieusement (1-0, 19e).

Un bijou pour maintenir le suspense !

Malgré un nouveau pépin physique et la sortie de l’ancien Marseillais Saliba - fraîchement appelé par Didier Deschamps - Arsenal gardait le contrôle des opérations. Trouvé dans la surface, Jesus était proche de faire le break mais le portier espagnol du Sporting s’interposait (30e). Devant à la pause, la formation londonienne conservait son avantage au retour des vestiaires malgré une forte intensité mise par les Lisboètes. Dominés, les Gunners n’approchaient plus la surface des Portugais et allaient logiquement se faire punir.

D’une frappe de 50 mètres, Pedro Goncalves sublimait cette soirée et trompait Ramsdale, impuissant (1-1, 62e). Bien plus tranchant en seconde période, le Sporting insistait et Edwards passait tout proche du break. Lancé dans le dos de la défense, le milieu offensif anglais butait finalement sur le portier londonien, décisif (72e). Dans une fin de match indécise et malgré l’entrée en jeu de Bukayo Saka, aucune des deux formations ne parvenaient à se départager et les prolongations débutaient. Au cours de cette période décisive, Arsenal parvenait à reprendre le contrôle du match. En position idéale, Trossard pensait bien libérer les siens mais Adan repoussait la tentative du Gunner sur son poteau (98e).

Le Sporting poursuit son aventure européenne !

Quelques instants plus tard, c’est Holding qui s’élevait plus haut que tout le monde sur corner mais sa tête manquait elle de précision (105+1e). Obligé de défendre, le Sporting, réduit à dix dans les derniers instants, tenait bon et poussait ainsi les Londoniens dans une fatidique séance de tirs au but malgré deux dernières têtes de Gabriel, repoussées par Adan (117e) puis Diomandé (118e). À ce jeu-là, c’est le Sporting qui s’en sortait le mieux grâce à une ultime tentative transformée par Nuno Santos. Au bout d’une soirée intense et indécise, le Sporting rejoint donc les quarts de finale. Fin de l’aventure, en revanche, pour les Gunners…

Tous les résultats de 21 heures

Arsenal 1-1, 3 tab à 5 (2-2) Sporting Portugal : Xhaka (19e) / Pedro Goncalves (62e)

Real Sociedad 0-0 (0-2) AS Rome

Union Saint-Gilloise 3-0 (3-3) Union Berlin : Teuma (18e), Lazare Amani (63e) et Lapoussin (90+4e)

Ferencvaros 0-2 (0-2) Bayer Leverkusen : Diaby (3e) et Amine Adli (81e)