Equipe de France Espoirs : la liste des 23 pour l'Euro

Il n'y a pas que l'Euro 2020 cet été. Car dans les catégories inférieures, l'équipe de France Espoirs va aussi jouer gros dans quelques jours avec la phase finale de l'Euro U21 du 31 mai au 6 juin, en Hongrie et Slovénie, avant les JO de Tokyo quelques semaines plus tard. Qualifiés pour les quarts de finale, puisqu'ils affronteront les Pays-Bas le lundi 31 mai à partir de 18h, les Bleuets espèrent aller au bout avec une potentielle demi-finale le 3 juin face à l'Allemagne ou le Danemark avant la finale prévue le 6 juin.

Deux jours après la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll a mis fin au suspense ce jeudi aux alentours de 14h30. Et on peut dire qu'il y a une grande surprise au milieu de terrain puisque le joueur de l'Olympique de Marseille Boubacar Kamara n'a pas été convoqué. À l'inverse, les Lyonnais Houssem Aouar et Maxence Caqueret intègrent le groupe par rapport à la dernière liste.

Sur le plan défensif, Jules Koundé a été convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 avec les Bleus, et le défenseur du Séville FC est remplacé numériquement par Dayot Upamecano, qui évolue eu RB Leipzig. Sinon, on retrouve les cadres tels que Wesley Fofana, Eduardo Camavinga ou encore Odsonne Edouard. Reste désormais à performer pour aller décrocher l'Euro, ce qui n'est plus arrivé depuis 1988, la seule victoire finale des Bleuets.

La liste des 23 :

Gardiens : Dimitry Bertaud (Montpellier HSC), Alban Lafont (FC Nantes), Illan Meslier (Leeds United)

Défenseurs : Benoît Badiashile (AS Monaco), Colin Dagba (PSG), Wesley Fofana (Leicester), Pierre Kalulu (AC Milan), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Faitout Maouassa (Stade Rennais), Adrien Truffert (Stade Rennais), Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Milieux : Houssem Aouar (OL), Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Maxence Caqueret (OL), Romain Faivre (Stade Brestois 29), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubakary Soumaré (LOSC), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)

Attaquants : Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), Amine Gouiri (OGC Nice), Jonathan Ikoné (LOSC), Randal Kolo Muani (FC Nantes)