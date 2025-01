José Mourinho s’offre une nouvelle séquence insolite

L’aventure de José Mourinho au Fenerbahce se déroule pour le moment sans encombre. Arrivé l’été dernier au sein du club turc, le Portugais est parvenu à placer son équipe à la deuxième place du classement de Süper Lig, même si elle pointe actuellement à huit points de Galatasaray, leader. Opposée à Kasımpaşa en Coupe de Turquie ce jeudi, l’écurie du Spécial One a remporté la rencontre sans trembler (3-0). Et comme souvent, l’ancien entraîneur du Real Madrid nous a offert une scène assez cocasse.

Après le coup de sifflet final, José Mourinho est allé directement voir l’équipe de Kasımpaşa. Et plus que de simples poignées de main et accolades, le technicien de 61 ans a carrément prononcé un discours, entouré par les joueurs et le staff de l’équipe adverse, qui semblent l’avoir écouté avec attention. La grande classe.