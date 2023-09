Manchester United - Brighton : les compositions officielles

La trêve internationale désormais terminée, place à la reprise de la Premier League sur FM ! Ce samedi, Manchester United reçoit dans son antre d’Old Trafford, Brighton, pour le compte de la 5ème journée de championnat d’Angleterre. Auteurs d’un début de saison décevant sur le plan comptable et sportif (11e, 6pts), les Red Devils auront à coeur de faire bonne figure devant leur public et ainsi engranger de la confiance face à une formation en grande forme. Et pour cause, grâce à ses trois succès acquis lors des quatre premières sorties sur la scène nationale, Brighton a très bien entamé sa campagne de Premier League (6e, 9pts). À l’image d’une saison dernière exceptionnelle, terminée à la sixième place, les Seagulls sont bien déterminés à jouer les trouble-fêtes cette année encore dans le Royaume. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h.

Pour cette cinquième sortie en Premier League, Erik Ten Hag a décidé d’opter pour son schéma tactique préférentiel organisé en 4-2-3-1. En l’absence de Raphaël Varane, toujours blessé, Victor Lindelof enchaîne une nouvelle titularisation en charnière centrale aux côtés de Lisandro Martinez. Le milieu de terrain est composé de Scott McTominay et Casemiro, tandis que Bruno Fernandes, Christian Eriksen et Marcus Rashford sont titulaires sur le front offensif. Enfin, la pointe de l’attaque sera occupée par Rasmus Højlund. Du côté des visiteurs, Roberto De Zerbi reconduit son traditionnel 4-2-3-1. Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Jan Paul Van Hecke, Joel Veltman composent l’arrière-garde, derrière la paire de sentinelle Mahmoud Dahoud et Pascal Grob. Performant cette saison, Kaoru Mitoma est logiquement aligné à gauche de l’attaque alors que Danny Welbeck est titulaire en pointe.

Les compositions :

Manchester United : Onana - Reguilon, Martinez, Lindelof, Dalot - McTominay, Casemiro - Fernandes, Eriksen, Rashford - Højlund.

Brighton : Steele - Veltman, Dunk, Van Hecke, Lamptey - Dahoud, Grob - Adingra, Lallana, Mitoma - Welbeck.