JO : l'Espagne assure face à l'Australie

Après une entrée en matière décevante face à l'Egypte (0-0), l'Espagne devait se refaire face à l'Australie. Avec des joueurs du calibre de Pedri, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal dans le onze, la Roja a cependant eu du mal à gratter ce succès 1-0.

Largement dominatrice, l'équipe espagnole a raté énormément d'occasions et a dû attendre ce but de Mikel Oyarzabal, servi par Marco Asensio, pour prendre les devants à dix minutes de la fin. L'Espagne passe donc en tête du groupe C du tournoi, devant son rival du jour et l'Argentine.