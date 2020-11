LOSC : Jonathan Bamba est sur les tablettes de Séville

Dans le Nord, on attendait Jonathan David et Jonathan Ikoné, on a finalement Burak Yilmaz et Jonathan Bamba. L'international turc de 35 ans a déjà marqué six buts (dont deux penalties) et donné deux passes décisives en dix matches de Ligue 1 (neuf titularisations). Concernant Bamba, c'est dix matches de Ligue 1 aussi, quatre buts et quatre passes décisives. C'est déjà trois buts de plus et deux passes de moins que sur toute la saison dernière.

Forcément, cela attire les regards. Et quand on sait que le LOSC est un club qui n'a pas de problème à voir ses joueurs quitter le navire, on imagine facilement que Bamba, s'il poursuit sur cette voie, sera un de ceux qui feront leurs bagages l'été prochain. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 et évalué à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, il ne devrait pas faire de vieux os chez les Dogues.

Monchi le suit depuis longtemps

Selon les informations d'Estadio Deportivo, l'ancien de l'ASSE serait sur la short-list du directeur du Sévilla FC, Monchi, qui, comme tout le monde le sait, adore les joueurs français. L'été dernier, déjà, il aurait aimé le faire venir, mais la crise liée à la pandémie de coronavirus, mettant les finances des clubs exsangues, a freiné ses ardeurs et donc tué cette affaire dans l'oeuf.

Mais ce ne serait que partie remise. Car ce que souhaite Monchi pour son FC Séville, c'est apporter de la vitesse et de la percussion sur les côtés. C'est en ce sens que le club de Nervion a recruté Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), même si ce dernier n'a pas encore fait ses débuts avec la formation andalouse cette saison. Reste à savoir à combien Gérard Lopez est capable de lâcher son international Espoirs français.