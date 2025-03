Al Nassr : Cristiano Ronaldo risque 100 coups de fouet

Cristiano Ronaldo continue de régaler. Sa popularité en Arabie saoudite – et dans tout le Moyen-Orient – atteint des sommets historiques, alors qu’il continue de mener Al Nassr vers le succès, où il a déjà marqué 25 buts en 30 apparitions dans toutes les compétitions cette saison. Mais les dernières nouvelles, rapportées par le Corriere della Sera sont moins joyeuses. Son club a en effet demandé à jouer le match de Ligue des champions de l’AFC contre le club iranien d’Esteghlal sur terrain neutre pour des raisons de sécurité : « En raison de la mauvaise expérience de Ronaldo à Téhéran l’année dernière (les fans ont pris d’assaut l’hôtel de l’équipe, ndlr), le match devrait se jouer sur terrain neutre ». Mais ce n’est pas tout : Cristiano Ronaldo risque jusqu’à 100 coups de fouet pour un épisode présumé d’adultère selon les autorités iraniennes remontant à 2023, rappelle la presse italienne.

En septembre 2023, Al Nassr affrontait le club de Persepolis, basé à Téhéran. Durant le voyage, CR7 a été filmé en train de serrer dans ses bras et d’embrasser sur le front Fatemeh Hammami Nasrabadi, une artiste iranienne handicapée de 34 ans qui est restée paralysée sur 85 % de son corps. Elle est célèbre pour sa capacité à peindre en utilisant ses membres inférieurs. Selon les lois en vigueur en Iran, que cite le Corriere della Sera, le geste de Ronaldo peut être interprété comme un adultère s’il est dirigé vers une personne autre que son conjoint et donc passible de 100 coups de fouet. Selon le portail Varzesh3, le haut responsable du football iranien Mehdi Tadsch et le club d’Esteghlal ont rejeté la demande d’Al Nassr de jouer sur terrain neutre. Esteghlal a déclaré que des mesures ont été prises pour garantir qu’Al Nassr et Ronaldo passent un agréable séjour à Téhéran.