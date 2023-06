La Juventus veut quitter la Super League !

Gros coup de massue pour la Super League. Lancée en avril 2021, la compétition qui se voulait être le nouveau tournoi roi de la scène continentale est sur le point de perdre un de ses membres fondateurs !

En effet, après le retrait des clubs anglais et italiens, il ne restait que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Eh bien Relevo affirme que la Vieille Dame a envoyé un courrier aux Merengues et aux Blaugranas afin de leur signifier qu’ils allaient se désengager légalement de la Super League.

