Belgique : une liste de 30 joueurs avec Jason Denayer

Plus que trois matches avant la Coupe du Monde. Ce vendredi, Roberto Martinez a dévoilé une liste de 30 joueurs - sans Romelu Lukaku, blessé - qui composeront la sélection belge à l'occasion des deux prochaines journées d'UEFA de Nations League. Les Diables Rouges accueilleront le Pays de Galles le jeudi 22 septembre (20h45) avant de se déplacer à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas, le dimanche 25 septembre (20h45), pour tenter d'accrocher une place dans le final four. Pour rappel, la Belgique compte actuellement 3 points de retard sur son voisin néerlandais.

Pour ce dernier rassemblement avant que Roberto Martinez ne dévoile sa liste des 26 qui iront au Qatar (et seront amenés à disputer un match amical contre l'Egypte, 5 jours avant l'entrée dans la compétition), le sélectionneur a convoqué 30 joueurs, dont Zeno Debast et Dodi Lukebakio. Sans club, Jason Denayer est également appelé mais le sélectionneur espagnol a prévenu qu'il ne jouerait pas: «il s'entraînera avec le groupe pendant toute la semaine mais ne sera pas prêt pour les deux matches». On peut noter les absences d'Adnan Januzaj (Séville), Dennis Praet (Leicester), Nacer Chadli (Westerlo) ou encore de Jérémy Doku, le Rennais qui a été laissé à la disposition des Espoirs.