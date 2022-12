Coupe du Monde 2022 : la Pologne promet l'enfer aux Bleus de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« À l’entraînement, nous travaillons plus le jeu de tête que balle aux pieds. » Ces propos sortent tout droit de la bouche du sélectionneur polonais Czesław Michniewicz et posent le cadre du huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 qui attend l'équipe de France, ce dimanche (16 heures), au Qatar. Réputé pour son approche du football très défensive, celui qu'on surnomme le "Mourinho polonais" continue d'assumer fièrement ses principes de jeu, clairement observés chez les Białe Orły depuis le début du tournoi. En conférence de presse d'avant-match, ce samedi, Czesław Michniewicz a fait comprendre que son équipe n'en serait pas là sans lui.

« Les seules statistiques sont le résultat et la place au classement, a d'abord rappelé le technicien de 52 ans. Le classement ne reconnaît pas d'autres statistiques. Nous avons joué le match contre l'Arabie avec beaucoup de succès à l'offensive (victoire 2-0). Lors du match contre l'Argentine (défaite 0-2), l'adversaire ne nous a pas permis de faire cela. » Si la Pologne est parvenue à sortir du groupe C, les prestations offensives insipides des partenaires de Robert Lewandowski ne sont pas passées inaperçues depuis le début du Mondial qatari. Un aspect dont se fiche royalement Michniewicz, qui s'est fendu d'une jolie punchline.

Michniewicz s'imagine "champion du monde provisoire"

« Ceux qui n'ont pas joué en défense sont déjà chez eux. C'était notre tactique pour sortir du groupe. Ce qu'ils (les journalistes) écrivent, ce qu'ils disent est une chose normale dans cette profession, mais je savais ce pour quoi je m'engageais et je suis fier d'être ici. » Et le sélectionneur polonais de prévenir. « Ce match (face aux Bleus) sera complètement différent. Il faut se couper de ce qu'il y avait dans le groupe. Nous devons mériter les erreurs de nos adversaires, mais si nous ne leur mettons pas la pression, les Français ne les feront pas. »

Au regard des convictions de Czesław Michniewicz et du fait que la Pologne travaille énormément les coups de pied arrêtés, notamment, il ne faut pas s'attendre à voir du grand spectacle dimanche, à l'Al Thumama Stadium. Cela ne veut pas dire que le patron des Aigles Blancs ne croit pas à une qualification en quarts de finale au Qatar, bien au contraire. « En boxe, quand on affronte contre le champion du monde dans le ring et qu’on le bat, on devient champion du monde. Si on bat la France demain (dimanche), on pourra donc se considérer "comme champions du monde provisoire" », a-t-il ainsi lâché, dans son style légendaire. Un sentiment d'exploit réalisable partagé par Arkadiusz Milik.

Milik : « Défendre face à Mbappé ? Je pense qu’il faut qu’on se ramène avec des mecs sur des scooters ! »

« Demain, nous jouerons un match fantastique contre les champions du monde. C'est un rêve devenu réalité pour nous tous. Sortir du groupe était notre objectif, mais nous voulons tous continuer à jouer, a prévenu l'ancien attaquant de l'OM, qui a expliqué que le groupe était totalement décomplexé. Il y a des choses que nous voulons et devons améliorer afin de continuer à jouer dans ce tournoi. On ne ressent pas de pression, on ne se l'impose pas, on sait qu'on peut jouer au foot. Je ne me concentre pas vraiment sur ce que ressent le rival, s'il est confiant. Cela ne me dérange pas. On sait qu'on joue contre des champions du monde, mais on se concentre sur nous-mêmes et on va tout faire pour leur tenir tête. » Piotr Zieliński, lui aussi présent face aux médias ce samedi, est allé dans ce sens, confirmant la confiance régnant au sein de cette sélection.

« Quand je regarde notre équipe nationale, il y a une bonne ambiance et une bonne attitude à l'intérieur de ce match. Nous pouvons nous permettre de combattre la France et d'être qualifiés. Nous ferons tout pour le faire. Nous sommes une bonne équipe. » L'un des facteurs à prendre en compte, pour eux, sera évidemment la présence de Kylian Mbappé face à eux. À ce propos, Arek Milik a amusé la galerie en ayant une idée originale pour rivaliser face à la vitesse de KM7. « Comment défendre face à Kylian Mbappé ? Je pense qu’il faut qu’on se ramène avec des mecs sur des scooters, a lâché le buteur de la Juventus, avant de reprendre sur un ton plus sérieux. Sérieusement, c'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe est très importante, car personne ne peut l'arrêter. » Reste surtout à savoir si le plan diabolique réservé aux Français suffira à hisser la Pologne en quarts de finale pour la première fois depuis 1982.

