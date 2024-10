Naples : Antonio Conte est en train de métamorphoser le Napoli et Romelu Lukaku

Depuis le Scudetto historique, de l’eau a coulé sous les ponts napolitains et après la pluie vient toujours le beau temps. Il fallait être patient mais l’arrivée d’Antonio Conte est en train de tout changer. Alors que la saison dernière avait été très mouvementée avec trois coachs sur le banc en 9 mois à peine (Rudi Garcia, Walter Mazzarri, Francesco Calzona). Sans qualification à une compétition européenne, le Napoli profite d’une saison moins harassante avec seulement le championnat et la coupe à disputer, ce qui ne pose aucun problème à Antonio Conte, déterminé à utiliser cette année 0 pour installer les fondations de son projet et le recrutement allait dans cette logique : conforter les leaders, ajouter de la jeunesse et trouver les compléments adéquats autour de Khvicha Kvaratskhelia.

Après la victoire contre Côme (3-1) à domicile, Antonio Conte n’a pas caché sa joie de voir ses troupes conserver la première position, alors que la trêve internationale approche à grands pas : «Nous prenons cette première place au classement avec joie. Le développement des joueurs est essentiel. Les réponses qu’ils me donnent lorsqu’ils entrent sur le terrain, comme ce soir, me laissent vraiment satisfait. Nous voulons continuer sur cette voie, en nous améliorant chaque jour et en maintenant une haute compétitivité au sein de l’équipe», a expliqué le coach italien. Symbole d’un projet qui retrouve de belles couleurs, Antonio Conte alterne entre son traditionnel système en 3-5-2 et un 4-2-3-1 plus compact, ce qui rend son équipe tout de suite plus dominante et imprévisible.

Un retour aux sommets de l’Italie

Après sept journées, le Napoli compte 16 points et occupe ainsi la 1ʳᵉ position de Serie A. Le week-end dernier, les joueurs ont d’ailleurs fêté un petit fait marquant. C’était en effet la première fois depuis la 38ème journée de la saison 2022/2023, où les Partenopei avaient empoché le Scudetto sous Luciano Spalletti, que le club de Campanie terminait une journée à la première position. «Avec les garçons, nous nous sommes dits que nous pouvions aller jusqu’à la trêve en conservant une position au classement que personne n’aurait pu imaginer au début. Quelques matchs se sont écoulés, mais nous avons marqué 16 points qui seront utiles pour nos objectifs. Jouer à Naples, à Maradona, avec un stade plein, signifie que ceux qui jouent ressentent la ferveur du public», a déclaré l’entraîneur italien qui est en train de maximiser le potentiel de toute son équipe à commencer par les recrues. D’ailleurs, tous les renforts estivaux réalisent un gros début de saison. D’Alessandro Buongiorno en défense à David Neres en passant par Scott McTominay, Naples a bien travaillé cet été.

C’était l’une des demandes prioritaires d’Antonio Conte à son arrivée. Pendant que la direction napolitaine cherchait un point de chute à Victor Osimhen, un autre buteur posait ses valises en Campanie et ce n’est autre que Romelu Lukaku, véritable chouchou et protégé de Conte. Et les retrouvailles entre les deux hommes frôlent la perfection. L’attaquant belge reprend du plaisir, après de récentes saisons plus compliquées et affiche un total de 3 buts et 4 passes décisives : «Vous voyez que vous représentez une ville entière et ses habitants. C’est fantastique à vivre. Cela vous donne l’énergie de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Quand vous voyez les joueurs, les physiothérapeutes, les serveurs et tous ceux qui travaillent ici, ce sont tous de vrais Napolitains qui aiment le club. Cela fait du bien, mais il y a aussi une grande responsabilité de donner le meilleur de soi-même», a précisé Lukaku. Lors de ses cinq premières apparitions avec Naples, Romelu Lukaku est le joueur impliqué dans le plus de buts depuis le retour du championnat de Serie A à 20 équipes il y a 20 ans.