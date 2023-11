PSG : la déclaration hallucinante de Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé

Le PSG est en grande forme en Ligue 1 en ce moment. Même si les Parisiens alternent entre le chaud et le froid en Ligue des Champions, ces derniers restent sur cinq victoires en championnat. Ce samedi, le club de la capitale s’est largement imposé sur la pelouse de Reims afin de s’adjuger la place de leader de Ligue 1. Même s’ils ont été bousculés par les Rémois, les ouailles de Luis Enrique ont pu s’appuyer sur un duo Donnarumma-Mbappé prépondérant pour aller chercher le succès en fin d’après-midi.

La suite après cette publicité

Auteur d’un triplé ce samedi, Kylian Mbappé compte ainsi 15 buts en autant de rencontres cette saison. Alors qu’il était totalement passé à côté de sa rencontre en Ligue des Champions ce mardi à Milan, le Bondynois a remis les pendules à l’heure en étant un poison permanent pour la défense champenoise. Et pourtant, cela ne semble pas convenir à Luis Enrique. Très exigeant envers l’attaquant français depuis son arrivée dans la capitale, le technicien espagnol n’hésite pas à dire quand les choses ne vont pas pour lui.

À lire

PSG : Warren Zaïre-Emery revient sur son rôle sous les ordres de Luis Enrique

«Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui»

Et alors même que son joueur phare a mis un triplé, l’ancien sélectionneur de la Roja a fait part de son mécontentement au micro de Prime Vidéo : «Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion.»

La suite après cette publicité

Une déclaration qui pourrait faire grincer des dents du côté du clan Mbappé. Alors qu’il était sorti du silence pour la première fois après plusieurs mois ce samedi à l’issue de la rencontre, l’ancien Monégasque avait lui-même déclaré que même sans bien jouer, il est capable d’inscrire des triplés comme aujourd’hui : «En toute humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer. Mais ce que je veux, c’est bien jouer et marquer. Aider mon équipe dans le jeu et sur le terrain.» Pour Luis Enrique, Kylian Mbappé doit donc faire encore bien mieux dans le jeu. Un reproche qui interroge par son timing après une performance assez aboutie de KM7 ce samedi.