Reims - PSG : Kylian Mbappé sort enfin du silence après son été très agité

Muet depuis deux rencontres et notamment après une prestation compliquée sur la pelouse de l’AC Milan, en Ligue des Champions (1-2), Kylian Mbappé est clairement passé à autre chose en se montrant plus que décisif sur la pelouse du Stade de Reims, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (3-0). L’international français a réalisé un triplé lui permettant de prendre le large en tête du classement des buteurs avec 13 buts et a d’ailleurs été l’homme du match de la rencontre par notre rédaction.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, celui qui a terminé à la troisième place du dernier Ballon d’Or est d’abord revenu sur cette défaite encaissée à Milan, en expliquant que «c’était une compétition différente, là, on voulait prendre la tête après le nul de Nice, vendredi soir. On est en tête et on est contents. On pensera à la Ligue des Champions plus tard, car la Ligue 1, c’est une autre manière de jouer, un autre état d’esprit», a expliqué le numéro 7 parisien.

À lire

PSG : la déclaration hallucinante de Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne veut pas donner sa version des faits

Avant de revenir sur son match et, donc, son triplé. En toute humilité cette fois, lui qui est d’ailleurs revenu sur sa phrase devenue célèbre : «pas content ? triplé». «Non, ça, j’étais plus jeune. Je suis beaucoup plus calme, plus posé, cela fait du bien de mettre un triplé, mais le plus important, c’est d’avoir des bonnes sensations. En toute humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer. Mais ce que je veux, c’est bien jouer et marquer. Aider mon équipe dans le jeu et sur le terrain», a-t-il ensuite ajouté.

La suite après cette publicité

Avant de revenir sur son été compliqué et sa mise à l’écart lors de la tournée estivale en Asie. «Je voulais jouer au foot, c’était le plus important pour moi. Le reste, je ne parle pas, je vous laisse faire, vous le faites bien. Je ne vais pas suralimenter les choses et parler, il y a déjà assez qui a été dit». Un sujet remis à plus tard, alors que les rumeurs autour de son avenir au Real Madrid reprennent, sachant qu’il pourra négocier avec le club de son choix en janvier prochain, s’il ne prolonge pas avec le PSG.