Le communiqué incendiaire du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Décidément, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé a connu plus d’une péripétie ces derniers jours. Sur la dernière marche du podium lors de la cérémonie du Ballon d’or 2023 derrière Erling Haaland et le lauréat - et ex-coéquipier - Lionel Messi, l’attaquant français est toujours lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, lui permettant donc de négocier avec la formation de son choix dès janvier prochain. Le Real Madrid semble être la destination attendue pour le champion du monde 2018, mais son arrivée avait finalement été repoussée par une prolongation chez les pensionnaires du Parc des Princes au printemps 2022.

Néanmoins, depuis une semaine, les spéculations fusent sur son futur club après le PSG, notamment de l’autre côté des Pyrénées. Le champion de France en titre souhaite toujours lui proposer un nouveau bail, d’au moins une saison supplémentaire. Il a déjà été question d’une offre un peu désespérée, visiblement refusée par le principal concerné. En plus d’annoncer que le Real avait réservé le 10 au Bondynois, El Chiriguito évoquait également un pacte fou trouvé avec sa direction, garantissant comme entrée de liquidité sa prime à la signature en cas de départ, peu importe le club. Des rumeurs qui ont réveillé le board madrilène, qui a tenu à réagir ce samedi après-midi.

Un démenti clair du Real Madrid

Comme il l’avait déjà fait il y a cinq ans, la Casa Blanca a tenu à démentir toute négociation avec le joueur de 24 ans et tout autre joueur du PSG : «Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG.» Une communication claire de la part du club de la capitale afin de calmer les attentes de leurs propres supporters, qui avaient ouï que leur président, Florentino Perez, préférait Kylian Mbappé à Haaland, également pressenti dans le viseur du RMFC.

Avec ce nouveau communiqué, la direction du Real Madrid se veut donc respectueuse de son homologue parisienne, confirmant ainsi qu’aucune discussion n’est possible avant les six derniers mois du contrat, avant de prévenir le club propriétaire durant cette même période. De quoi balayer les dernières indiscrétions du quotidien ibérique AS, qui annonçait dans ses colonnes que le salaire prévu à Madrid pour KM7 (35 millions d’euros nets) allait devenir le plus élevé de l’effectif de Carlo Ancelotti. Quand on sait que les cadres du vestiaire, comme David Alaba ou encore Toni Kroos, ne dépassent pas les 11 M€, cette nouvelle pouvait faire exploser le vestiaire madrilène…