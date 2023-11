Real Madrid : Florentino Perez a tranché entre Mbappé et Haaland !

L’été dernier, le feuilleton Kylian Mbappé a encore une fois animé l’été lors du mercato. Depuis plusieurs années maintenant, le Bondynois n’est lié qu’à un seul club ou presque : le Real Madrid. Le club espagnol est le club de cœur de l’international français qui n’a jamais caché son envie un jour d’y jouer. Oui mais voilà, sur ces dernières années, Mbappé a eu l’occasion plusieurs fois de rejoindre l’Espagne mais à chaque fois, il a fini par rester à Paris et a même prolongé son contrat en 2022.

La suite après cette publicité

Une situation qui n’avait pas plu du tout à la Casa Blanca à l’époque et notamment à Florentino Perez, président emblématique du club, qui semblait pourtant être en très bons termes avec KM7. Mais ce n’était pas suffisant pour le convaincre de quitter le PSG. Cet été, alors que le club de la capitale française avait clairement écarté Mbappé du groupe pro après le refus d’activer son année de prolongation (jusqu’en 2025), le Real Madrid n’a pas vraiment bougé. Au plus grand regret des supporters madrilènes qui attendaient un remplaçant à Karim Benzema. Alors une rumeur a enflé : celle de voir le club espagnol tenter de recruter Erling Haaland, l’autre star du football mondial qui écrase tout avec Manchester City.

À lire

Le Real Madrid va devoir rembourser 1,160 milliard d’euros pour son stade

Florentino Perez n’est pas rancunier

Comme Mbappé, le géant norvégien a longtemps été associé au Real Madrid dans le passé, mais il avait décidé de rejoindre dans un premier temps Manchester City. Mais l’idée de le voir évoluer en Espagne n’est clairement pas si farfelue alors que la presse espagnole révélait même que les Merengues, vexés par l’échec Mbappé, se tournaient maintenant en priorité vers le Norvégien. Mais selon les informations de l’Équipe, il n’en est rien. Et c’est une volonté de Florentino Perez. Le président espagnol a fait savoir en interne que si des efforts financiers étaient faits, ce serait uniquement pour Kylian Mbappé. Pas Erling Haaland.

La suite après cette publicité

D’après les indiscrétions du quotidien français, le président espagnol, qui a vécu la non-venue du Français comme un échec, estime que sportivement Mbappé serait un choix bien plus logique qu’Haaland. Selon lui, c’est le Français qui permettra aussi à Bellingham de continuer sur sa lancée la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid est conscient qu’une superstar doit être recrutée à l’été 2024 et le fait de pouvoir récupérer libre (pour le moment) Kylian Mbappé est une occasion à ne pas manquer. Mais pour ça, Mbappé va devoir évidemment faire des efforts sur son salaire alors que le média El Chiringuito a révélé ce jeudi que l’homme qui a inscrit 12 buts en 11 matches cette saison devrait diminuer son salaire de 20 millions d’euros et toucher 35 millions nets au Real.