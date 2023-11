Dossier Mbappé : deux bonnes nouvelles pour le PSG !

Il reste un peu moins de huit mois de contrat à Kylian Mbappé (24 ans), mais à Paris, les choses ont changé. Il n’y a pas si longtemps, le contrat du numéro 7 obsédait les Rouge-et-Bleu, à tel point qu’ils lui ont consenti une prolongation insensée à prix d’or (un salaire annuel de 50 M€, hors primes). Aujourd’hui, les Franciliens savent que leur star a de grandes chances de partir librement l’été prochain, mais ils ne s’affolent plus.

Sans surprise, Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid par la presse espagnole, même si Liverpool est toujours à l’affût. Cette dernière assure même que le vice-champion du monde 2022 a négocié avec la Casa Blanca un salaire annuel de 35 M€. C’est moins que ses émoluments parisiens, mais bien plus que ce qui était pratiqué à Madrid sous l’ère Cristiano Ronaldo (20 M€/saison). Le PSG n’a pas pour autant abandonné l’idée de convaincre Mbappé de prolonger et la partie d’en face n’exclut rien. Première bonne nouvelle.

Le PSG est serein, même en cas de départ de Mbappé

Les Rouge et Bleu ont renoué le dialogue avec le clan Mbappé, mais il faudra encore patienter quelques mois pour savoir si une telle option est réellement envisageable. En tout cas, L’Équipe confirme la tendance : le PSG est nettement plus serein dans ce dossier qu’auparavant. Et ce, même si l’ancien Monégasque décide de partir sans prolonger en juillet 2024.

Le quotidien affirme en effet que des sources internes au club indiquent que l’accord financier trouvé en août dernier protège le PSG d’un départ sans compensation. Deuxième bonne nouvelle pour un club qui était terrifié à l’idée de perdre un tel bijou sans rien avoir en retour. Reste maintenant à connaître les dessous de ce fameux accord. Pour rappel, l’émission El Chiringuito indiquait hier soir que Mbappé aurait accepté par écrit de reverser sa prime à la signature (au Real Madrid) au PSG.