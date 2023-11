Le Real Madrid a déjà choisi le numéro de maillot pour Kylian Mbappé

Décidément, le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé ne semble toujours pas connaître son dénouement. Alors que le 1er janvier 2024 approche, mais que le PSG est nettement plus serein dans ce dossier qu’auparavant, l’international tricolore (72 sélections, 42 buts) est même le choix préféré de Florentino Perez, et ce devant le géant norvégien. Et selon les indiscrétions d’El Chiringuito, la Casa Blanca a même déjà choisi le numéro qu’il porterait au Santiago-Bernabéu.

La célèbre émission espagnole, visiblement très informée sur ce sujet, révèle aussi le numéro que porterait le champion du monde 2018 à son arrivée à Madrid. Selon Francisco Buyo, il pourrait s’agir du fameux numéro 10 ! Un numéro qui appartient pour le moment au milieu de terrain croate Luka Modric, mais on rappelle que le Ballon d’or 2018 est en fin de contrat cet été et qu’il a un rôle moins important cette saison.. À noter que le numéro 7 a été récupéré cette saison par un certain Vinicius Jr.