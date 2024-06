Mohamed Bachir Belloumi ne veut que l’OM

Révélation de la saison en Liga Portugal avec Farense (26 titularisations en 33 matches de championnat avec un bilan de 7 buts et 5 passes décisives), Mohamed Bachir Belloumi plait beaucoup à l’OM. Comme nous vous l’avons révélé, le club phocéen a formulé une offre officielle à Farense pour Mohamed Bachir Belloumi.

L’ailier international algérien est très intéressé à l’idée de rejoindre la Canebière et les négociations vont bon train. L’optimisme est de rigueur du côté du tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria malgré l’arrivée dans le dossier de l’Ajax Amsterdam et du Club Bruges qui sont également intéressés par le joueur et qui ont déjà fait une proposition au club portugais…