MLS : l'Inter Miami a enfreint le règlement pour Matuidi

C’est à travers un communiqué que la MLS a annoncé la nouvelle. Le club de l’Inter Miami a violé le règlement de la Ligue en offrant un salaire nettement supérieur aux normes à Blaise Matuidi. Le milieu français n’était pas classé parmi les trois « joueurs désignés » de l’effectif, autrement dit parmi les trois joueurs qui peuvent percevoir un salaire au-delà du cadre fixé par la Ligue.

La suite après cette publicité

D’après le communiqué de la MLS, le salaire de Blaise Matuidi va bien "au-delà" du plafond salarial des joueurs de MLS et « il aurait dû être classifié en tant que "joueur désigné" ». Les trois “joueurs désignés” de l’Inter Miami étaient le Mexicain Rodolfo Pizarro et les Argentins Matias Pellegrini et Gonzalo Higuaín. L’Inter Miami a décidé de se séparer du milieu Matias Pellegrini pour que Matuidi puisse donc faire officiellement partie des trois joueurs.