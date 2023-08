Ligue 1 : l’OGC Nice et l’OL se quittent sur un triste match nul

Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l’OGC Nice recevait l’Olympique Lyonnais entre deux formations qui n’avaient toujours pas connu la victoire dans ce début de championnat, avec deux matches nuls pour les Aiglons et deux revers consécutifs pour les Gones. L’occasion donc pour eux de chercher un premier succès et sortir enfin de la deuxième partie de tableau. Avec l’absence d’Alexandre Lacazette, suspendu après son rouge écopé contre Montpellier, Laurent Blanc titularisait Amin Sarr à la pointe de l’attaque aux côtés de Bradley Barcola et Rayan Cherki tandis que Francesco Farioli réalisait quelques changements par rapport à la semaine passée avec le retour de Terem Moffi dans l’axe de l’attaque et de Jean-Clair Todibo dans sa charnière centrale.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Nice 3 3 0 0 3 0 2 2 16 Lyon 1 3 -4 0 1 2 2 6

Le début de rencontre était même plus équilibré entre les 22 acteurs. Si le Gym arrivait à attaquer à quelques reprises dans le dos de la défense rhodanienne, cette dernière restait concentrée et se rassurait après 6 buts encaissés en 2 matches. Néanmoins, peu d’occasions à retenir de ce premier acte entre 22 acteurs concentrés malgré tout dans leurs tâches respectives. Au retour des vestiaires, le tempo de la seconde période ne changeait pas réellement, avec quelques incursions des hommes en bleu dans la zone de vérité des locaux, mais l’arrière-garde niçoise tenait également le coup. Une suspicion de penalty semblait enfin réveiller l’Allianz Riviera sur une main de Tagliafico, mais aucun sifflet pour l’arbitre (87e). Un triste match de clôture qui se terminait sur un score vierge et de parité (0-0), qui n’arrangeait ni l’OGC Nice, pour son troisième point en autant de matches, et l’OL, qui glanait sa première unité de son exercice.