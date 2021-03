Brésil : Éder s'engage en faveur du São Paulo FC

Éder Citadin Martins dit Éder vient renforcer le São Paulo FC pour la saison 2021. L'attaquant de 34 ans a signé un contrat valable jusqu'au 31 décembre 2022. Il retrouve le défenseur Miranda, qui vient lui aussi de s'engager en faveur du club paulista, et avec lequel il avait évolué à l'Inter Milan et au Jiangsu Suning, formation chinoise où ils jouaient jusqu'à la saison dernière.

Né dans le petit village brésilien de Lauro Müller, Éder avait construit sa carrière en Italie, à Empoli tout d'abord, puis Frosinone, Brescia et Cesena avant d'arriver à la Sampdoria, en 2012. Là, il avait passé cinq saisons pleines et attiré l'attention de l'Inter Milan, qui l'engageait début 2016, mais aussi de la sélection italienne, avec laquelle il disputait l'Euro 2016 sous les ordres d'Antonio Conte. Auteur de 6 buts en 26 sélections avec la Nazionale, il avait pris la direction de la Chine en 2018, où il était devenu champion deux années plus tard.