Le PSG envoie Milan Skriniar à Fenerbahçe

Milan Skrinar était attendu par le Paris Saint-Germain pour être le taulier de la défense francilienne. Son arrivée libre de tout contrat en faisait d’ailleurs l’un des plus beaux coups du mercato parisien en 2023. Mais ça, c’était sur le papier. Dans les faits, le Slovaque de 29 ans ne s’est jamais imposé dans la capitale. Avec seulement 37 matches au compteur depuis un an et demi, Skriniar s’est surtout distingué par sa lenteur, même s’il convient de rappeler qu’il n’a pas évolué au même poste qui l’a fait briller à l’Inter.

La suite après cette publicité

Rapidement désigné comme un indésirable, l’ancien Nerazzurro était logiquement poussé vers la sortie. Grâce à la vente de Xavi Simons au RB leipzig, Skriniar va découvrir le quatrième championnat de sa carrière : la Süper Lig turque puisqu’il vient d’être prêté à Fenerbahçe, qui avait déjà annoncé l’arrivée du Parisien. « Le défenseur central slovaque de 29 ans rejoint le Fenerbahçe SK en Turquie dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Milan pour la suite de sa saison. », peut-on lire sur le communiqué publié.