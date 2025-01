Le Fenerbahçe annonce l’arrivée de Milan Skriniar

Cet hiver, le Paris Saint-Germain souhaite se délester de quelques éléments. Ainsi, Marco Asensio est invité à se trouver un nouveau point de chute, lui qui est courtisé en Espagne (Majorque, Villarreal, Betis et la Real Sociedad) et en Turquie (Galatasaray). Randal Kolo Muani, lui, est déjà à Turin depuis quelques jours. Il s’entraîne en attendant que le PSG se débarrasse d’un joueur déjà prêté cette saison afin de pouvoir prêter le Français à la Vieille Dame. Enfin, il y a le cas Milan Skriniar.

Déclassé dans la capitale française, le défenseur central cherche une porte de sortie ces dernières semaines. La Juventus et Naples ont été cités comme des points de chute potentiels. La Premier League a aussi coché son nom, à l’image d’Aston Villa et de Tottenham. Mais c’est en Turquie que la cote de l’ancien de l’Inter Milan était au plus haut. Très longtemps, Galatasaray a fait la course en tête. Hier encore, FotoMaç a révélé que l’écurie stambouliote s’était entendue avec Skriniar et avec le PSG, qui devait d’abord finaliser le cas RKM avant de boucler un prêt de Skriniar.

Skriniar est d’accord avec le Fener

Mais ce mercredi matin, c’est un autre géant de Süper Lig qui a pris l’avantage. En effet, Fenerbahçe, le club de José Mourinho était en quête d’un renfort en défense centrale cet hiver. Après l’échec Diego Carlos, les Turcs ont tenté le coup avec Strahinja Pavlović. Malgré un accord avec l’AC Milan pour un transfert d’un montant supérieur à 20 M€, le joueur a dit non.

Le Fener, qui va rencontrer l’OL demain en Ligue Europa, a donc foncé sur le dossier Skriniar et a annoncé l’arrivée imminente du défenseur. Les différentes parties sont tombées d’accord pour un prêt payant du joueur, qui est en route pour Istanbul. Il va passer d’ailleurs sa visite médicale ce mercredi à 15h30. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui va donc devoir vendre ou rapatrier deux joueurs déjà en prêt pour boucler les dossier Skriniar et RKM.