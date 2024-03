OM : Amine Harit dévoile les raisons de sa petite forme

En grande forme en début de saison avec l’OM, Amine Harit (26 ans) retrouvait sa meilleure version. Mais l’attaquant a baissé en régime à la mi-saison, notamment lors de son départ à la Coupe d’Afrique des Nations 2023, avec le Maroc. Le milieu de terrain phocéen a d’ailleurs avoué que la compétition avait cassé son rythme au cours de la saison, mais que les récentes bonnes performances olympiennes allait l’aider à retrouver le pic de sa forme.

«Avant de partir à la Coupe d’Afrique, je me sentais vraiment bien. Mais entre l’adaptation et le fait que je n’ai pas beaucoup joué, j’ai perdu du rythme. Ce n’est pas une excuse, mais en rentrant, je me sentais moins frais. J’ai été moins bon sur les 4 ou 5 derniers matchs, mais je me sentais mieux sur ces deux derniers matchs. Je savais que j’allais remettre du temps pour retrouver mon rythme de l’an dernier, mais la CAN m’a vraiment freiné, j’étais bien, a-t-il expliqué. J’ai passé 7-8 derniers mois très compliqué. Mentalement, je suis prêt à toute épreuve. J’ai beaucoup appris sur moi-même. L’appui du staff, du coach et du président m’a fait énormément de bien».

