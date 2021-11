Affaire Hamraoui-Diallo : Éric Abidal bientôt entendu

La suite après cette publicité

Petit rebondissement dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui. Alors que la piste de la rivalité sportive avec la milieu de terrain Aminata Diallo avait été étudiée, les enquêteurs privilégieraient désormais une autre hypothèse, notamment suite à la fin de la garde à vue de Diallo. Le Monde affirme en effet que le vice-champion du monde 2006, Éric Abidal, va être entendu par la police.

La raison ? Les enquêteurs ont établi que la puce du téléphone d’Hamraoui était au nom de l’ancien défenseur de l’OL et du Barça. La joueuse du PSG aurait d’ailleurs appelé Abidal au lendemain de son agression. L’hypothèse de vengeance liée aux relations entre les deux sportifs se dessine. Le parquet a également confirmé qu'une audition de l'épouse d'Abidal ne serait pas exclue non plus.