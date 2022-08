PSG : Ander Herrera toujours plus proche d'un départ

C'est un dossier qui n'attend plus qu'une confirmation. Après plusieurs jours de négociations, Ander Herrera va quitter le PSG, pour rejoindre son ancien club, l'Athletic Bilbao. Alors qu'une rupture de contrat avait précédemment été évoquée, l'Espagnol devrait finalement être prêté, avec une option d'achat.

L'officialisation étant désormais attendue et imminente, l'ancien Mancunien n'était, selon L'Equipe, pas présent à l'entraînement collectif ce jeudi. La Cadena Cope ajoute que son arrivée à Bilbao est prévue ce vendredi. Pour rappel, le milieu de terrain de 33 ans a évolué trois saisons durant avec le club basque, entre 2011 et 2014, avant de rejoindre la Premier League et Manchester United.